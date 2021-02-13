Врач считает, что COVID-19 останется с человечеством надолго

CentralAsia (CA) - Глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон прогнозирует, что новый коронавирус останется с человечеством надолго, несмотря на замедление роста заболеваемости и начало вакцинации. Об этом пишет агентство Франс Пресс.

Аммон призвала, в частности, европейские страны не терять бдительность в отношении вируса, который, «по всей видимости, очень хорошо адаптировался к человеку» и может потребовать от экспертов со временем корректировки вакцины.



«Поэтому мы должны быть готовы к тому, что он останется с нами», - заявила она.



По состоянию на 13 февраля по данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 в мире превысило 108 миллионов человек, 2,3 миллиона людей скончались.