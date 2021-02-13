В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 1,3 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1341 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 183 315 человек, передает оперативный штаб.
Новые случаи выздоровления в разрезе регионов:
- Павлодарская область - 351;
- Акмолинская область - 224;
- город Нур-Султан - 148:
- Костанайская область - 103;
- город Алматы - 83;
- Алматинская область - 80;
- Северо-Казахстанская область - 69;
- Атырауская область - 62;
- Карагандинская область - 56;
- Западно-Казахстанская область - 46;
- Жамбылская область - 24;
- Восточно-Казахстанская область - 22;
- Туркестанская область - 21;
- город Шымкент - 19;
- Актюбинская область - 16;
- Мангистауская область - 9;
- Кызылординская область - 8.
Коронавирус в Казахстане
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