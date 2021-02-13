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  13 февраля 2021
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В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 1,3 тыс. человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1341 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 183 315 человек, передает оперативный штаб.

Новые случаи выздоровления в разрезе регионов:

- Павлодарская область - 351;

- Акмолинская область - 224;

- город Нур-Султан - 148:

- Костанайская область - 103;

- город Алматы - 83;

- Алматинская область - 80;

- Северо-Казахстанская область - 69;

- Атырауская область - 62;

- Карагандинская область - 56;

- Западно-Казахстанская область - 46;

- Жамбылская область - 24;

- Восточно-Казахстанская область - 22;

- Туркестанская область - 21;

- город Шымкент - 19;

- Актюбинская область - 16;

- Мангистауская область - 9;

- Кызылординская область - 8.

Коронавирус в Казахстане
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