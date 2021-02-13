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  13 февраля 2021
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В Великобритании коэффициент распространения коронавируса идет на спад

CentralAsia (CA) -  В Великобритании коэффициент распространения коронавируса впервые с июля прошлого года опустился ниже единицы. Это показатель означает, скольких людей в среднем может заразить один носитель. Коэффициент меньше единицы означает, что эпидемия идёт на спад, передает телеканал Euronews.

А во Франции гражданам, уже переболевшим коронавирусом, будут делать лишь по одной прививке вакцинами, который обычно предполагают курс из двух уколов.

Сейчас самое сложное положение наблюдается на западе Франции, в Лотарингии, где ежедневно отмечают по сотне новых случаев, вызванных южноафриканским штаммом коронавируса. Власти рассматривают теоретическую возможность введения локдануа.

«Некоторые местные депутаты предлагали немедленно ввести локдаун в нескольких районах Лотарингии. Другие ожидали закрытия школ, поскольку через неделю всё равно должны начаться каникулы. Я отправляюсь в Париж и буду там обсуждать ситуацию со школами с министром образования», - сказал Оливье Веран, министр здравоохранения Франции.

Венгрия стала первой страной Евросоюза, где началась вакцинация российским препаратом «Спутник V». Будапешт дал добро на его использование ещё в январе. Сейчас четыре больницы страны располагают несколькими десятками тысяч доз. Отмечается. что в первую очередь российскую вакцину будут давать пожилым людям, у которых нет хронических заболеваний.

В Австрии растут опасения по поводу южноафриканского штамма. Есть подозрения, что очаг его распространения располагается в Тироле. Вдоль границ этой федеральной земли расположились посты полиции, и оттуда выпускают только тех, кто может предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.

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