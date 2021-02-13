В Таджикистане произошло землетрясение силой 5 баллов в эпицентре

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - Минувшей ночью в Таджикистане произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился в 420 км к юго-востоку от города Душанбе и 35 км от Мургабского района ГБАО.



По данным Института сейсмологии Таджикистана, землетрясение жители страны ощутили 12 февраля в 22:01 по местному времени.



Сила толчков в эпицентре составила 5 баллов, в Душанбе 2-3 балла. Жертв и разрушений нет, сообщила порталу «Авеста» пресс-секретарь КЧС Умеда Юсуфи.



Предыдущее землетрясение произошло в Таджикистане ночью 11 февраля.



Эпицентр землетрясения находился в 100 км к юго-востоку от Душанбе, 14 км от города Куляб Хатлонской области.



Сила подземных толчков в эпицентре составила 4 балла, в Кулябской зоне районов 3 балла. Жертв и разрушений не было зарегистрировано.

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