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  13 февраля 2021
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В Таджикистане произошло землетрясение силой 5 баллов в эпицентре
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  Минувшей ночью в Таджикистане произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился в 420 км к юго-востоку от города Душанбе и 35 км от Мургабского района ГБАО.

По данным Института сейсмологии Таджикистана, землетрясение жители страны ощутили 12 февраля в 22:01 по местному времени.

Сила толчков в эпицентре составила 5 баллов, в Душанбе 2-3 балла. Жертв и разрушений нет, сообщила порталу «Авеста» пресс-секретарь КЧС Умеда Юсуфи.

Предыдущее землетрясение произошло в Таджикистане ночью 11 февраля.

Эпицентр землетрясения находился в 100 км к юго-востоку от Душанбе, 14 км от города Куляб Хатлонской области.

Сила подземных толчков в эпицентре составила 4 балла, в Кулябской зоне районов 3 балла. Жертв и разрушений не было зарегистрировано.

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