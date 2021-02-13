Ученые нашли научный способ сбросить лишний вес

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CentralAsia (CA) - Ученые заявили, что клинические испытания препарата семаглутид, разработанного для лечения сахарного диабета, подтвердили эффективность этого лекарства в борьбе с лишним весом. Результаты исследования опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.



Через год после начала еженедельного приема препарата участники эксперимента избавились в среднем от 15 лишних килограммов, при этом две трети из них потеряли в весе не менее 10%.



Пациенты контрольной группы, получавшие плацебо, худели на 3 килограмма, утверждают авторы исследования.



«Ученые давно пытаются найти лекарство, которое помогало бы сбросить вес. Было испробовано множество препаратов, но большинство из них были либо недостаточно эффективны, либо давали побочные эффекты, поэтому от них пришлось отказаться», - говорит почетный профессор Оксфордского университета Кит Фрэйн. Его слова приводит ВВС.



«В этом же исследовании клинически значимая потеря веса была достигнута при помощи лекарства из группы препаратов, которые давно подтвердили свою безопасность при использовании для лечения диабета второго типа. Осталось убедиться в том, что полученный результат окажется долговременным и сброшенный вес не вернется», - добавил он.



В клинических испытаниях, продолжавшихся больше года, приняли участие почти 2000 человек из 16 стран. Среди них не было диабетиков, однако все участники страдали от лишнего веса.



Индекс массы тела, который в норме не должен превышать 25 (он рассчитывается индивидуально, исходя из роста и веса пациента), составлял у них не менее 30, что соответствует клиническому определению ожирения.



Для начала всем пациентам провели обучающий курс, направленный на ведение здорового образа жизни и отказ от вредных привычек. После чего участников в случайном порядке разбили на две группы: две трети еженедельно получали дозу семаглутида (2,4 мг в виде подкожной инъекции), остальным делали укол плацебо.



Итоги эксперимента подвели через 68 недель. На протяжении всего этого времени пациенты вели дневник, записывая данные о съеденных продуктах и физических упражнениях.



Разница в результатах оказалась неожиданной даже для самих организаторов: участники, получавшие плацебо, в среднем похудели на 2,4% (по сравнению с изначальной массой тела), а пациенты, принимавшие семаглутид, потеряли в весе почти 15%, говорится в статье.



Профессор медицинской статистики Лондонской школы гигиены и тропической медицины Батист Лёран, не принимавший участия в исследовании, утверждает, что оно было проведено в полном соответствии со всеми требованиями, так что, на его взгляд, нет никаких причин сомневаться в полученных результатах.



«Учитывая суть эксперимента, можно утверждать, что разница [между группами] достигнута именно за счет лечения семаглутидом. В любых исследованиях, связанных с похудением, сложнее всего сделать так, чтобы как можно меньше участников вышло из эксперимента до его окончания. В данном случае до конца дошли 90% испытуемых - а это, пожалуй, лучший их возможных результатов», - сказал он.



Признавая наличие у некоторых участников побочных эффектов (вроде диареи или тошноты), профессор Лёран тем не менее говорит, что семаглутид может произвести в борьбе с ожирением настоящую революцию.

