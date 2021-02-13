При посадке в аэропорту Алматы у пассажирского самолета лопнуло колесо. Видео

CentralAsia (KZ) - В Казахстане произошли два инцидента с лопнувшими шасси самолетов Qazaq Air. Об этом сообщил Комитет гражданской авиации (КГА) РК.



Управление по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики будет расследовать данные случаи.



Первый случай произошел 12 февраля, второй — 13 февраля.

«12 февраля в 23:20 по времени Нур-Султана с самолетом авиакомпании Qazaq Air рейс QAZ427 по маршруту Нур-Султан — Шымкент произошел авиационный инцидент. Был прерван взлет воздушного судна из-за лопнувшей покрышки переднего шасси, пробег составил 700 метров. Воздушное судно было отбуксировано на стоянку», - говорится в сообщении КГА.



13 февраля в 8:12 при проведении осмотра после посадки другого воздушного судна авиакомпании Qazaq Air, выполнившего регулярный рейс QAZ353 по маршруту Нур-Султан — Алматы обнаружено разрушение обоих пневматиков правой стойки шасси. Все пассажиры самолета эвакуированы, пострадавших нет.

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Как сообщает Tengrinews.kz, один из пассажиров рейса QAZ353 по маршруту Нур-Султан — Алматы рассказал о случившемся.



«Мы сели в самолет в 06:30 в Нур-Султане. Когда самолет приземлился в Алматы и начал двигаться по полосе, то, как полагается, стал снижать скорость. Но в какой-то момент самолет снова начал набирать скорость, после чего произошел сильный взрыв, искры полетели. С правой стороны колесо взорвалось. И самолет ехал просто на железках. Мы подумали, что сейчас стойка сломается, и все, мы тут все умрем.



Дети, женщины уже плакать начали. После остановки мы просидели в самолете минут 30, шел какой-то дым. Может, потому, что резина горела. Приехала пожарная машина, нас в автобус посадили, увезли оттуда, и все, отпустили по домам. Жертв и пострадавших нет», - говорит один из пассажиров рейса, который не пожелал называть свое имя.

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