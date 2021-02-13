Китай отказался предоставить данные о первых случаях COVID-19, - ВОЗ

CentralAsia (CA) - Китайские власти отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения необработанные данные о первых случаях заражения коронавирусом, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей ВОЗ.



Отмечается, что эти данные могли бы помочь ВОЗ определить, как и когда коронавирус впервые начал распространяться в Китае.



Речь идет о 174 первых пациентов с COVID-19 , которые власти выявили на ранней стадии вспышки коронавируса в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.



По словам членов делегации ВОЗ, власти Китая и специалисты представили организации только свои собственные расследования и анализ данных о случаях. Также они представили анализ медицинских записей за несколько месяцев до вспышки COVID-19, согласно которому ранее в стране не было выявлено случаев коронавируса.



Издание пишет, что команде ВОЗ не разрешили проанализировать исходные данные этих ретроспективных исследований, которые могли бы позволить им провести собственный анализ того, насколько рано и насколько широко вирус начал распространяться в Китае.



По словам членов группы, государства обычно предоставляют ВОЗ такие данные, чтобы эксперты могли увидеть все другие важные детали в рамках расследований.



9 февраля миссия ВОЗ отчиталась о предварительных итогах расследования. Эксперты исключили, что SARS-CoV-2 мог произойти искусственно. Они считают, что вирус попал к людям от летучих мышей через некое промежуточное звено.

