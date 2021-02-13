Впервые за долгое время в России за сутки выявлено меньше 15 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрирован 14 861 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 595 (10,7%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 4 057 698 случаев (+0,37%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 106,4 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 393 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 637 223 человека.