В России за сутки от коронавируса умерли более 500 человек

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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 502 человека, передает оперативный штаб.



Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 67 и Санкт-Петербурге — 52.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 79 696 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4 млн человек, из них выздоровели — 3,5 млн, под медицинским наблюдением остаются 637 223 пациента.