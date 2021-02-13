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  13 февраля 2021
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В России за сутки от коронавируса умерли более 500 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 502 человека, передает оперативный штаб.

Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 67 и Санкт-Петербурге — 52.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 79 696 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4 млн человек, из них выздоровели — 3,5 млн, под медицинским наблюдением остаются 637 223 пациента.

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