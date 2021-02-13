Опубликован рейтинг самых влиятельных стран в мире

Белый дом в Вашингтоне

CentralAsia (CA) - Американский бизнес-журнал The CEOWORLD magazine опубликовал рейтинг самых влиятельных стран в мире в 2021 году.

Для ранжирования государств использовались 11 критериев — военная сила, международные альянсы, уважение к руководству страны, международная торговля и путешествия, экономическая мощь, культура, дипломатическое влияние, глобальная диаспора, влияние в СМИ, помощь нуждающимся странам и связанность с остальным миром.

Рейтинг составлен на основе опроса, в котором участвовали более 280 тыс. респондентов.

В список вошло 57 государств. Как считают авторы исследования, первую десятку самых влиятельных стран мира составляют США, Китай, Россия, Германия, Франция, Великобритания, Япония, Индия, Италия и Израиль.

На последних строчках списка расположились Румыния (55), Пакистан (56) и Словакия (57).