Сможет ли мир отказаться от ношения масок в будущем?

CentralAsia (CA) - Ношение масок оправдано для снижения распространения любых вирусов, в том числе и COVID-19; несмотря на то, что это не только вызывает неудобства, но и нарушает терморегуляцию организма, мир от них не откажется и в будущем, сказала агентству РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.



Она считает, что для безопасности правильно будет носить маски всегда.

«В идеальном мире абсолютной безопасности масочный режим необходим всегда, даже без коронавируса. Ведь есть и обычные инфекции. Идет человек без маски, заразил другого обычным гриппом - и это тоже может привести к летальному исходу. Поэтому из соображений общей 100% безопасности, маски правильно носить всегда. Мы так не делаем только потому что это разрушило бы нашу жизнь как вида», - сказала Баранова.



Она также отметила, что есть другая сторона этого вопроса.



«Человек как вид обладает особенностями. Например, если мы не видим лиц друг друга, то мы начинаем испытывать тревогу и стресс. Кроме того, когда маска вплотную прилегает к лицу, то основная проблема и в том, что трудно дышать, и в нарушении терморегуляции организма», - уточнила биолог.



Он предложила представить, что вы накинули полотенце на датчик регулировки температуры в сауне. Датчик «думает», что температура маленькая и добавляет пара - разогревает сауну сильнее.



«Так и с маской. На этой области лица находится биологические термодатчики, которые передают сигнал о состоянии тела. Если в этой области чувствуется повышение температуры, то организм посчитает, что у вас перегрев, и будет посылать вам сигнал дискомфорта. А потому держать людей бесконечно в масках невозможно, поэтому ношение масок будут периодически снимать, а потом снова вводить», - пояснила Баранова.