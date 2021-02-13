Таджикистан ведет переговоры по приобретению российской вакцины от коронавируса, - Минздрав

CentralAsia (TJ) - 20% населения Таджикистана будут обеспечены вакциной по механизму программы COVAX. Остальные 80% населения будут обеспечены вакциной за счёт средств Таджикистана, сообщил министр здравоохранения и социальной защиты населения Джамолиддин Абдуллозода.



Согласно данным ВОЗ по распределению препаратов в странах постсоветского пространства, для Таджикистана будет бесплатно выделено 732 тысячи доз AstraZeneca.



«В Таджикистане вакцинацией против коронавируса COVID-19 должно быть охвачено 6 млн 714 человек. Вакцинация населения зависит от того, какой вакциной будет обеспечена республика. Если говорить о российской вакцине, то будет провакцинировано 5 млн 840 тысяч человек», - передает слова министра НИАТ «Ховар».



По его словам, в настоящее время правительство Таджикистана ведет переговоры с российской стороной по поводу приобретения и доставки в российской вакцины. Однако она будет приобретена после одобрения ВОЗ.

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