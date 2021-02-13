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  13 февраля 2021
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Американский бизнесмен завещал своей собаке $5 млн

CentralAsia (CA) -  Американский бизнесмен Билл Доррис из штата Теннесси завещал около 5 миллионов долларов своей любимой собаке - бордер-колли по кличке Лулу, пишет «Интерфакс».

Согласно завещанию, деньги должны быть переведены в траст на имя Лулу.

Присматривать за 8-летней собакой будет подруга покойного, Марта Бертон. Доррис и раньше часто оставлял ей свою бордер-колли, когда уезжал из города. Ей положена ежемесячное вознаграждение по уходу за Лулу.

Бертон рассказала, что жены и детей у Дорриса не было.

Женщина сомневается, что они с Лулу успеют потратить всю завещанную сумму, но она пошутила, что она и собака постараются это сделать.

Отмечается, что покойному Доррису также принадлежал участок земли возле автострады, на которой находится памятник генералу армии кофедератов Натаниэлю Бедфорду Форресту. Судьба этого участка и памятника будет решаться в суде по наследству.

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