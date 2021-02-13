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  13 февраля 2021
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На часть европейских стран обрушился снегопад
Москва
Москва
// ТАСС

CentralAsia (CA) -  Сильные снегопады и морозы обрушились на часть европейских стран. Во Франции в более тридцати департаментах продолжает действовать «оранжевый» — предпоследний уровень опасности из-за снега, гололеда и низких температур. В некоторых местах в ближайшие сутки ожидается ледяной дождь и морозы до минус 14 градусов.

Как сообщает Euronews, накануне из-за непогоды французская жандармерия заблокировала движение грузовых автомобилей на автостраде A10 в Сент-Мор-де-Турен. И водители, оказавшиеся в ловушке, не знали смогут ли попасть домой на выходные.

Рекордные снегопады обрушились накануне и на центральную части России и на Москву. В пятницу российская столица погрязла в пробках. Со снежными завалами на дорогах и тротуарах круглосуточно и в усиленном режиме борются сотрудники городских служб и коммунальная техника.

Из-за снежного коллапса произошли десятки ДТП, в том числе с наездами на пешеходов. Московские власти призвали горожан по возможности отменить поездки на автомобилях и пользоваться общественным транспортом.

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