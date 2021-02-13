В Армении произошло сильное землетрясение

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CentralAsia (CA) - В Ереване в 15:20 (по местному времени) произошло землетрясение магнитудой 4,7 и силой в эпицентре до 7 баллов. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций Армении.



Отмечается, что особенно сильно толчки почувствовали жители многоэтажных зданий.

«Сейсмологическая станция территориальной службы сейсмической защиты зарегистрировала в восьми километрах юго-восточнее Еревана землетрясение магнитудой 4,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, сила подземных толчков в эпицентре составила шесть-семь баллов», - говорится в сообщении ведомства.



В армянской столице землетрясение ощущалось силой в пять-шесть баллов, в Арагацотнской, Араратской, Ширакской, Армавирской, Вайоц-Дзорской областях — три-четыре балла.



Данных о разрушениях и пострадавших нет.