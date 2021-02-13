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  13 февраля 2021
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Планируется строительство высокоскоростного железнодорожного пассажирского сообщения Туркестан – Шымкент – Ташкент

CentralAsia (UZ) -  Состоялась встреча министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбута Атамкулова с послом Узбекистана в РК Саидикрамом Ниязходжаевым.

Казахстан и Узбекистан ведут работу над созданием высокоскоростного железнодорожного пассажирского сообщения Туркестан – Шымкент – Ташкент, которое позволит повысить туристический потенциал обеих стран. Кроме этого, в планах — строительство новой линии Мактарал – Дарбаза с выходом на территорию Узбекистана, которая разгрузит действующий пункт перехода Сарыагаш.

Помимо этого, страны планируется соединить новой высокоскоростной магистралью, которая протянется от Туркестана до Ташкента.

На встрече стороны отметили, что несмотря на пандемию коронавируса, полеты между странами выполняются регулярно. В перспективе их количество планируется увеличить, а также открыть новые направления - из узбекистанских городов Ургенч, Самарканд, Нукус в казахстанские Туркестан, Актау и Тараз.

Помимо инфраструктурных решений, участники встречи уделили внимание промышленным проектам. Стороны создадут совместные предприятия: со специализацией в машиностроении в Казахстане, а также по производству фармацевтической продукции на территории Узбекистана. Также планируется строительство завода по производству лекарственных и гигиенических средств в Шымкенте.

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