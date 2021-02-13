В Узбекистане задержали женщину, которая продавала несовершеннолетних в сексуальное рабство

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CentralAsia (UZ) - В Хорезмской области Узбекистана женщина продавала несовершеннолетних девочек в сексуальное рабство, сообщает kun.uz со ссылкой на телеграм-канал «Постда».

Правоохранители Ургенча получили оперативную информацию о том, что женщина держит у себя дома несовершеннолетних девочек и заставляет их заниматься проституцией.



Вскоре один из условных клиентов поговорил с женщиной. Она предложила ему молодую девочку на неделю за 1,4 тыс. долларов США.



Женщина была задержана с поличным при получении денег.



Возбуждено уголовного дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан.