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  13 февраля 2021
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В Узбекистане задержали женщину, которая продавала несовершеннолетних в сексуальное рабство
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Хорезмской области Узбекистана женщина продавала несовершеннолетних девочек в сексуальное рабство, сообщает kun.uz со ссылкой на телеграм-канал «Постда».

Правоохранители Ургенча получили оперативную информацию о том, что женщина держит у себя дома несовершеннолетних девочек и заставляет их заниматься проституцией.

Вскоре один из условных клиентов поговорил с женщиной. Она предложила ему молодую девочку на неделю за 1,4 тыс. долларов США.

Женщина была задержана с поличным при получении денег.

Возбуждено уголовного дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

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