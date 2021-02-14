В Монголии за сутки коронавирус выявлен у 58 человек. Всего — 2351

CentralAsia (MNG) - В Монголии за последние сутки проведено 38 450 ПЦР тестов, и у 58 человек выявлен COVID-19. Два из них выявлены в рамках программы «One door-one test» в тестировании на COVID-19 в Улан-Баторе, сообщает оперативный штаб Минздрава страны.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 29 человек. Таким образом, всего в Монголии 1682 человека вылечились от коронавируса, а показатель выздоровления составил 71,5%.

За все время пандемии в стране подтвердили 2351 случай коронавируса. Из 621 пациента, который в настоящее время проходит лечение в медицинских учреждениях, 86 находятся в тяжёлом состоянии, а 1 — в критическом.

Коронавирус в Монголии

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