На утро 14 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 837 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 837 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область - 130;
- город Алматы - 110;
- Западно-Казахстанская область - 77;
- Костанайская область - 75;
- Акмолинская область - 69;
- Карагандинская область - 69;
- Восточно-Казахстанская область - 61;
- город Нур-Султан - 53;
- Алматинская область - 53;
- Северо-Казахстанская область - 49;
- Атырауская область - 30;
- Кызылординская область - 17;
- Жамбылская область - 14;
- Актюбинская область - 11;
- Мангистауская область - 10;
- город Шымкент - 5;
- Туркестанская область - 4.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлен 201 801 случай коронавируса.
Коронавирус в Казахстане
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