На утро 14 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 837 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 837 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область - 130;

- город Алматы - 110;

- Западно-Казахстанская область - 77;

- Костанайская область - 75;

- Акмолинская область - 69;

- Карагандинская область - 69;

- Восточно-Казахстанская область - 61;

- город Нур-Султан - 53;

- Алматинская область - 53;

- Северо-Казахстанская область - 49;

- Атырауская область - 30;

- Кызылординская область - 17;

- Жамбылская область - 14;

- Актюбинская область - 11;

- Мангистауская область - 10;

- город Шымкент - 5;

- Туркестанская область - 4.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлен 201 801 случай коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения