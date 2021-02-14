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  14 февраля 2021
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На утро 14 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 837 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 837 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область - 130;

- город Алматы - 110;

- Западно-Казахстанская область - 77;

- Костанайская область - 75;

- Акмолинская область - 69;

- Карагандинская область - 69;

- Восточно-Казахстанская область - 61;

- город Нур-Султан - 53;

- Алматинская область - 53;

- Северо-Казахстанская область - 49;

- Атырауская область - 30;

- Кызылординская область - 17;

- Жамбылская область - 14;

- Актюбинская область - 11;

- Мангистауская область - 10;

- город Шымкент - 5;

- Туркестанская область - 4.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлен 201 801 случай коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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