Сенат США оправдал Дональда Трампа на процессе по импичменту

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CentralAsia (CA) - Сенат США завершил процесс рассмотрения импичмента бывшего президента Дональда Трампа.



За осуждение за «подстрекательство к штурму Капитолия 6 января» проголосовали 57 сенаторов при необходимых 67. 43 республиканца проголосовали против. Тем самым, Сенат оправдал Трампа.



Защита Трампа представила все свои аргументы в пятницу. Считалось, что ни республиканцы, ни демократы не заинтересованы в том, чтобы затягивать процесс.



Однако перед этим в начале субботнего заседания сенаторы должны были решить, вызывать ли дополнительных свидетелей. Обвинители — демократы из Палаты представителей просили вызвать как минимум одну свидетельницу. Защитники Трампа предлагали никого не вызывать, чтобы скорее закончить процедуру, однако заявили, что если обвинению будет позволено вызвать свидетелей, то и они вызовут десятки свидетелей со своей стороны.



Для решения о вызове свидетелей было достаточно большинства голосов. В итоге за вызов свидетелей проголосовали 55 из 100 сенаторов - все 50 демократов и пять республиканцев.



После перерыва и консультаций сенаторы решили не затягивать разбирательство и просто зачитать и включить в протокол заявление потенциального свидетеля.

