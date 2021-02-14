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  14 февраля 2021
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Сенат США оправдал Дональда Трампа на процессе по импичменту
// Reuters

CentralAsia (CA) -  Сенат США завершил процесс рассмотрения импичмента бывшего президента Дональда Трампа.

За осуждение за «подстрекательство к штурму Капитолия 6 января» проголосовали 57 сенаторов при необходимых 67. 43 республиканца проголосовали против. Тем самым, Сенат оправдал Трампа.

Защита Трампа представила все свои аргументы в пятницу. Считалось, что ни республиканцы, ни демократы не заинтересованы в том, чтобы затягивать процесс.

Однако перед этим в начале субботнего заседания сенаторы должны были решить, вызывать ли дополнительных свидетелей. Обвинители — демократы из Палаты представителей просили вызвать как минимум одну свидетельницу. Защитники Трампа предлагали никого не вызывать, чтобы скорее закончить процедуру, однако заявили, что если обвинению будет позволено вызвать свидетелей, то и они вызовут десятки свидетелей со своей стороны.

Для решения о вызове свидетелей было достаточно большинства голосов. В итоге за вызов свидетелей проголосовали 55 из 100 сенаторов - все 50 демократов и пять республиканцев.

После перерыва и консультаций сенаторы решили не затягивать разбирательство и просто зачитать и включить в протокол заявление потенциального свидетеля.

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