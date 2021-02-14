В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 1 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1024 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 184 339 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Акмолинская область - 215;
- Павлодарская область - 201;
- город Алматы - 149;
- город Нур-Султан - 145;
- Алматинская область - 88;
- Северо-Казахстанская область - 47;
- Атырауская область - 44;
- Западно-Казахстанская область - 43;
- Карагандинская область - 36;
- Восточно-Казахстанская область - 19;
- Мангистауская область - 12;
- Кызылординская область - 9;
- город Шымкент - 8;
- Костанайская область - 7;
- Туркестанская область - 1.
Коронавирус в Казахстане
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