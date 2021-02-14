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  14 февраля 2021
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В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 1 тыс. человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1024 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 184 339 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Акмолинская область - 215;

- Павлодарская область - 201;

- город Алматы - 149;

- город Нур-Султан - 145;

- Алматинская область - 88;

- Северо-Казахстанская область - 47;

- Атырауская область - 44;

- Западно-Казахстанская область - 43;

- Карагандинская область - 36;

- Восточно-Казахстанская область - 19;

- Мангистауская область - 12;

- Кызылординская область - 9;

- город Шымкент - 8;

- Костанайская область - 7;

- Туркестанская область - 1.

Коронавирус в Казахстане
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