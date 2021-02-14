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  14 февраля 2021
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Илон Маск обратился к Путину на русском

CentralAsia (CA) -  Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина провести встречу в социальной сети Clubhouse. Соответствующее сообщение он опубликовал в Твиттер, отметив официальный аккаунт Путина.

«Было бы большой честью поговорить с вами», - написал Маск на русском языке.

Социальная сеть Clubhouse была создана весной 2020 года компанией Alpha Exploatation Co. и быстро приобрела популярность на фоне пандемии коронавируса и карантинных ограничений.

Общение в соцсети происходит в формате аудиосообщений, попасть туда можно только по приглашению одного из участников. Пользователи общаются в виртуальных тематических «комнатах», которые они создают сами.

Росту популярности соцсети поспособствовало участие знаменитостей: в беседах через Clubhouse были замечены, в частности, основатель Facebook Марк Цукерберг, актер Эштон Катчер и Илон Мас

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