Илон Маск обратился к Путину на русском

CentralAsia (CA) - Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина провести встречу в социальной сети Clubhouse. Соответствующее сообщение он опубликовал в Твиттер, отметив официальный аккаунт Путина.



«Было бы большой честью поговорить с вами», - написал Маск на русском языке.



Социальная сеть Clubhouse была создана весной 2020 года компанией Alpha Exploatation Co. и быстро приобрела популярность на фоне пандемии коронавируса и карантинных ограничений.



Общение в соцсети происходит в формате аудиосообщений, попасть туда можно только по приглашению одного из участников. Пользователи общаются в виртуальных тематических «комнатах», которые они создают сами.



Росту популярности соцсети поспособствовало участие знаменитостей: в беседах через Clubhouse были замечены, в частности, основатель Facebook Марк Цукерберг, актер Эштон Катчер и Илон Мас

