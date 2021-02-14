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  14 февраля 2021
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Видео — В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1

CentralAsia (CA) -  В Японии в 23:08 13 февраля (по местному времени) произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла. Очаг залегал на глубине 55 км. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, их сила в центре столицы составила около четырех баллов, пишут «Известия».

На атомных электростанциях в этом районе нештатных ситуаций или утечки радиации выявлено не было. Правительство сообщило, что без электричества остался почти 1 млн домохозяйств в районе Канто, где находится Токио, за исключением самой столицы, и в районе Тохоку.

Как сообщает агентство Kyodo, на данный момент число пострадавших в результате землетрясения достигло 103 человек.


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