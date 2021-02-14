Видео — В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1

CentralAsia (CA) - В Японии в 23:08 13 февраля (по местному времени) произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла. Очаг залегал на глубине 55 км. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, их сила в центре столицы составила около четырех баллов, пишут «Известия».



На атомных электростанциях в этом районе нештатных ситуаций или утечки радиации выявлено не было. Правительство сообщило, что без электричества остался почти 1 млн домохозяйств в районе Канто, где находится Токио, за исключением самой столицы, и в районе Тохоку.



Как сообщает агентство Kyodo, на данный момент число пострадавших в результате землетрясения достигло 103 человек.