В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 79 416

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 13 февраля количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 79 416 (+35).



Новые 35 случаев выявлены в 7 регионах страны:



- в городе Ташкент - 24;



- в Хорезмской области - 3;



- в Ташкентской области - 3;



- в Андижанской области - 2;



- в Бухарской области - 1;



- в Джизакской области - 1;



- в Наманганской области - 1.



Из 904 пациентов, которые сейчас проходят лечение в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжелом состоянии, а 28 - в критическом.

