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  14 февраля 2021
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В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 79 416

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 13 февраля количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 79 416 (+35).

Новые 35 случаев выявлены в 7 регионах страны:

- в городе Ташкент - 24;

- в Хорезмской области - 3;

- в Ташкентской области - 3;

- в Андижанской области - 2;

- в Бухарской области - 1;

- в Джизакской области - 1;

- в Наманганской области - 1.

Из 904 пациентов, которые сейчас проходят лечение в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжелом состоянии, а 28 - в критическом.

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