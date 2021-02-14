В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 79 416

- Узбекистан, общество
- 12:41, 14 февраля 2021
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 13 февраля количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 79 416 (+35).
Новые 35 случаев выявлены в 7 регионах страны:
- в городе Ташкент - 24;
- в Хорезмской области - 3;
- в Ташкентской области - 3;
- в Андижанской области - 2;
- в Бухарской области - 1;
- в Джизакской области - 1;
- в Наманганской области - 1.
Из 904 пациентов, которые сейчас проходят лечение в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжелом состоянии, а 28 - в критическом.