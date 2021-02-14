В России за сутки коронавирус выявлен у более 14 тыс. человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 14 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 587 (11,2%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 4 071 883 случая (+0,35%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 106,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 377 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 631 409 человек.