Число жертв коронавируса в России превысило 80 тысяч

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 430 человек, передает оперативный штаб.



Так, большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 58 и Санкт-Петербурге — 55.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 80 126 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4 млн человек, из них выздоровели — 3,5 млн, под медицинским наблюдением остаются 631 409 пациентов.

