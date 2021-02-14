Число жертв коронавируса в России превысило 80 тысяч
- Азия и мир, общество
- 13:51, 14 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 430 человек, передает оперативный штаб.
Так, большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 58 и Санкт-Петербурге — 55.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 80 126 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4 млн человек, из них выздоровели — 3,5 млн, под медицинским наблюдением остаются 631 409 пациентов.