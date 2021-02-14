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  14 февраля 2021
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Япония одобрила вакцину Pfizer от коронавируса

CentralAsia (CA) -  Минздрав Японии официально одобрил использование вакцины против коронавируса от американской компании Pfizer.

Таким образом, американская компания стала первой, кто получил соответствующее разрешение в Японии.

Ранее на этой неделе применение вакцины Pfizer было одобрено экспертной панелью японского Миндзрава. Тогда же глава ведомства Норихиса Тамура уточнил, что вакцина будет применяться для лиц старше 16 лет, будут вводиться две дозы с интервалом в три недели, пишет РИА Новости.

Первая партия вакцины против коронавируса американской компании прибыла в Японию утром в пятницу. Произведенная в ЕС партия вакцины содержит около 400 тысяч доз и была доставлена в токийский аэропорт Нарита из Брюсселя.

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