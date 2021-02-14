Эйфелева башня в Париже будет перекрашена в золотой цвет

CentralAsia (CA) - В рамках подготовки к Олимпийским играм в 2024 году Эйфелева башня в Париже будет масштабно реконструирована за свою 130-летнюю историю. Впервые с 1968 года башня будет перекрашена с коричневато-ржавого цвета в золотой.



Как пишет Time Out, работа, начатая в 2019 году, обойдется в колоссальные 50 миллионов евро. Покрасочные работы будут завершены к 2022 году, а затем планируется масштабная реконструкция парка рядом с ней.



Однако перед покраской башни, придется снять 19 слоев старой краски, и уже одно это значительно снизит вес всей конструкции.



Главная достопримечательность Парижа состоит из 18 тыс. металлических деталей, которые скреплены 2,5 млн заклепок.



Как правило, на окрашивание уходит 60 тонн краски. Перекрашивают башню раз в семь лет, но не столько для красоты, сколько для защиты от агрессивных атмосферных воздействий.