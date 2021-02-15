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  15 февраля 2021
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В Монголии будут вакцинированы 60 процентов населения

CentralAsia (MNG) -  На данный момент Всемирная организация здравоохранения одобрила три вакцины против COVID-19 от компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Монголия одобрила эти вакцины 10 января 2021 года.

Страна с населением 3,3 миллиарда человек присоединилась к программе Covax при поддержке ЮНИСЕФ для получения вакцин.

Поэтому с начала марта правительство планирует вакцинировать 60 процентов населения – или более 2 миллионов человек старше 18 лет.

Во-первых, медицинские работники, люди с хроническими заболеваниями и пожилые люди получат 300 тысяч уколов в сотрудничестве между правительством Монголии и правительствами Китая и Индии.

Коронавирус в Монголии
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