Объявлен победитель монгольской версии шоу Трампа «The Apprentice»

CentralAsia (MNG) - Монгольская версия американского реалити-шоу «The Apprentice» оживилась благодаря известному монгольскому бизнесмену Чулууны Ганхуяг. Кроме того, Ч.Ганхуяг стал ведущим или «чэйрмэном» монгольского шоу The Apprentice.

На 10-й неделе шоу, вчера, 14 февраля, на канале «Монгол HTV» была показана финальная трансляция этого шоу, и победителем стал один из 12 амбициозных молодых людей, которые хотят стать крупным бизнесменом.

Он был Ц.Бархас. Его призом станет место исполнительного директора одного из филиалов компании «АРД». Кроме того, он будет получать 200 миллионов тугриков (около $ 71 тыс.) в год.

Ц. Бархас и О. Энхжин, участвовавшие в финальном этапе, и им было поручено организовать благотворительную акцию с бюджетом в 15 миллионов тугриков (около $ 5264).

Чэйрмэн Ч. Ганхуяг сказал: «Сегодня я дамдам вам задачу, которая не всегда правильно понимается в обществе. При оценке я принимаю во внимание качество мероприятия, выбранные вами вопросы, организационные навыки, и, конечно же, собранные деньги».

На это задание команда Ц.Бархас собрала 57 миллионов тугриков (около $ 20 тыс.), а команда О.Энхжин — 22 миллиона тугриков (около $ 7,7 тыс.).

Двое лучших участников должны были сформировать собственные команды. Интересно, что им помогали все предыдущие участники, а Ц. Бархас и О. Энхжин сами выбрали членов своей команды.





Ц. Бархас и члены его команды организовали благотворительную акцию «Давайте дадим жизнь маленькому сердцу». Его команда организовала благотворительную акцию в поддержку проекта «Сердце не забудет», инициированного кардохирурга Б.Болдсайхан. «В 2026 году проект врач-кардохирурга Б.Болдсайхан планирует прооперировать тысячу детей, рожденных с пороками сердца. К 2020 году планировалось прооперировать 40 детей, но 47 маленькие сердца были прооперированы на пожертвования многих замечательных людей», отметил Ц.Бархас.





Команда О.Энхжин «Альфа» намерелась собрать средства на проект детского сада «Дети Солнца» в Улаанчулууте в юрточном районе, инициированный «Фондом Велоо».

The Apprentice — это американское телевизионное реалити-шоу, которое оценивает деловые навыки группы участников. С января 2004 года оно транслировалось в различных форматах на канале NBC в течение пятнадцати сезонов, последний сезон прошел в 2017 году.

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