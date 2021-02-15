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  15 февраля 2021
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Крупнейший коммерческий банк Монголии — ХААН банк готовится стать публичной компанией

CentralAsia (MNG) -  29 января 2021 года Великий Государственный Хурал (парламент Монголии) одобрил комплексные поправки к Закону о банках.

Согласно измененному Закону о банковской деятельности коммерческие банки должны будут стать публично торгуемыми компаниями, котирующимися на фондовой бирже, и ХААН банк поддерживает это изменение и готовится к его внедрению.

ХААН банк имеет 550 отделений по всей Монголии и занимает первое место в стране по цифровому банковскому обслуживанию, предоставляя банковские и финансовые услуги через свои цифровые каналы. ХААН банк владеет одной третью всех активов банковского сектора Монголии, и они последовательно укрепляем их позиции, чтобы стать ведущим банком Монголии с сильными финансовыми показателями и высокой стабильностью, -говорится в сообщении банка.

Поскольку ХААН банк обслуживает наибольшее количество клиентов в Монголии и считается системно значимым банком, они осознают важность предоставления каждому инвестору возможности прозрачно и открыто владеть акциями Банка, -добавил представитель банка.

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