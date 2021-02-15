Монголка вошла в состав судейского корпуса Олимпиады в Токио

CentralAsia (MNG) - Т.Энхцэцэг стала первой в истории спорта Монголии женщиной-рефери, номинированной на Олимпийские игры.

Монгольская судья международной категории лицензии «А» Энхцэцэг Төрбат по дзюдо вошла в состав судейского корпуса, который будет работать на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на решение Судейской комиссии Международной федерации дзюдо /IJF/.

Т.Энхцэцэг стала первой в истории спорта Монголии женщиной-рефери, номинированной на Олимпийские игры.





С 2017 года олимпийский судья по дзюдо Т.Энхцэцэг судила 34 соревнования IJF, и помимо мировой серии она судила чемпионаты мира среди взрослых в Будапеште-2017, Баку-2018 и Токио-2019.

Она является чемпионкой мира по дзюдо среди мастеров Майами-2016 ЧМ который прошел в штате Флорида, США в 2016 году.







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