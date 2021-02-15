На утро 15 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 772 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 772 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 102;
- Павлодарская область - 101;
- город Нур-Султан - 92;
- Костанайская область - 73;
- Акмолинская область - 64;
- Алматинская область - 61;
- Восточно-Казахстанская область - 53;
- Северо-Казахстанская область - 42;
- Карагандинская область - 40;
- Атырауская область - 38;
- Западно-Казахстанская область - 38;
- Жамбылская область - 16;
- Актюбинская область - 13;
- город Шымкент - 13;
- Кызылординская область - 13;
- Мангистауская область - 7;
- Туркестанская область - 6.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 202 573 случая коронавируса.
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