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  15 февраля 2021
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На утро 15 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 772 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 772 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 102;

- Павлодарская область - 101;

- город Нур-Султан - 92;

- Костанайская область - 73;

- Акмолинская область - 64;

- Алматинская область - 61;

- Восточно-Казахстанская область - 53;

- Северо-Казахстанская область - 42;

- Карагандинская область - 40;

- Атырауская область - 38;

- Западно-Казахстанская область - 38;

- Жамбылская область - 16;

- Актюбинская область - 13;

- город Шымкент - 13;

- Кызылординская область - 13;

- Мангистауская область - 7;

- Туркестанская область - 6.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 202 573 случая коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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