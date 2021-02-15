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  15 февраля 2021
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Фото — В России прошли акции «Цепь солидарности и любви» в поддержку женщин-политзаключенных
// ТАСС

CentralAsia (CA) -  В Москве и Санкт-Петербурге вчера прошли акции в поддержку женщин-политзаключенных под названием «Цепь солидарности и любви».

Акция проводилась в том числе за поддержку Алексея Навального.

Как отмечает ВВС, это первые большие собрания с начала года в России, которые не разогнала полиция.

Идею акции женской солидарности организаторы позаимствовали у активистов в Беларуси — во время летних протестов они неоднократно выстраивались в цепь вдоль дорог в Минске.

Выйти на акцию в Москве участницам предложили с красными элементами в одежде. Толстовку этого цвета Юлия Навальная надела на заседание Симоновского суда, который отправил ее мужа, политика Алексея Навального, в колонию на два с половиной года.

На акции в Санкт-Петербурге участники выстраивались в цепь на Воскресенской набережной у памятника жертвам политических репрессий.

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