За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 800 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 866 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 185 205 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 21 922;
- Нур-Султан - 21 855;
- Восточно-Казахстанская область - 19 807;
- Атырауская область - 16 063;
- Павлодарская область - 15 448;
- Карагандинская область - 13 562;
- Северо-Казахстанская область - 11 086;
- Акмолинская область - 10 985;
- Костанайская область - 9780;
- Западно-Казахстанская область - 9682;
- Алматинская область - 8732;
- Шымкент - 5475;
- Жамбылская область - 5430;
- Туркестанская область - 4057;
- Актюбинская область - 3902;
- Мангистауская область - 3833;
- Кызылординская область - 3586.
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