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  15 февраля 2021
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 800 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 866 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 185 205 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 21 922;

- Нур-Султан - 21 855;

- Восточно-Казахстанская область - 19 807;

- Атырауская область - 16 063;

- Павлодарская область - 15 448;

- Карагандинская область - 13 562;

- Северо-Казахстанская область - 11 086;

- Акмолинская область - 10 985;

- Костанайская область - 9780;

- Западно-Казахстанская область - 9682;

- Алматинская область - 8732;

- Шымкент - 5475;

- Жамбылская область - 5430;

- Туркестанская область - 4057;

- Актюбинская область - 3902;

- Мангистауская область - 3833;

- Кызылординская область - 3586.

Коронавирус в Казахстане
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