В Улан-Баторе выявлено 32 новых случая заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) - В трех вирусологических лабораториях Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Монголии, а также в отделениях лабораторий Национального центра изучения зоонозных инфекций, аймаков Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Дорнод и районов Чингэлтэй, Сухбаатар, Баянгол, Сонгинохайрхан, вчера, 14 февраля, в ходе ПЦР-тестирования 33 219 человек, был диагностирован коронавирус у 32 человек.

Шесть из них выявлены в рамках программы «One door-one test» в тестировании на COVID-19 в Улан-Баторе, сообщает оперативный штаб Минздрава страны.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 29 человек. Таким образом, всего в Монголии 1711 человек вылечились от коронавируса.

В результате общее число официально зарегистрированных и подтвержденных случаев Covid-19 в Монголии составляет 2383 человека.

Из 655 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 89 находятся в тяжёлом состоянии, а 1 — в критическом.

Коронавирус в Монголии

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