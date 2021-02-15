[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ВОЗ назвала наиболее вероятную версию происхождения коронавируса

CentralAsia (CA) -  Коронавирус с большой долей вероятности передался человеку от летучих мышей, зародившись в Юго-Восточной Азии, на юге Китая, откуда в дальнейшем проник на ферму диких животных. Такое мнение в интервью изданию New York Times высказал член группы специалистов Всемирной организации здравоохранения Питер Дасзак.

Специалист подчеркнул, что от летучих мышей могли заразиться либо сотрудники одной из ферм, либо ее обитатели — барсуки, хорьки, енотовидные собаки и циветты. Гипотеза о передаче коронавируса от диких животных через промежуточное звено получила наибольшую поддержку китайских ученых и участников миссии ВОЗ во время совместного обсуждения, отметил Дасзак.

Как сообщает РИА Новости, специалист также рассказал, что эксперты во время посещения Китая запросили доступ к личным делам ряда пациентов, но просьба была отклонена, поскольку в стране «медицинские карты пациентов крайне конфиденциальны».

print
  • Видео — В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1
  • В Таджикистане за сутки не выявлено новых случаев коронавируса, - Минздрав
  • Число жертв коронавируса в России превысило 80 тысяч


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com