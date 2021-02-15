ВОЗ назвала наиболее вероятную версию происхождения коронавируса

CentralAsia (CA) - Коронавирус с большой долей вероятности передался человеку от летучих мышей, зародившись в Юго-Восточной Азии, на юге Китая, откуда в дальнейшем проник на ферму диких животных. Такое мнение в интервью изданию New York Times высказал член группы специалистов Всемирной организации здравоохранения Питер Дасзак.

Специалист подчеркнул, что от летучих мышей могли заразиться либо сотрудники одной из ферм, либо ее обитатели — барсуки, хорьки, енотовидные собаки и циветты. Гипотеза о передаче коронавируса от диких животных через промежуточное звено получила наибольшую поддержку китайских ученых и участников миссии ВОЗ во время совместного обсуждения, отметил Дасзак.



Как сообщает РИА Новости, специалист также рассказал, что эксперты во время посещения Китая запросили доступ к личным делам ряда пациентов, но просьба была отклонена, поскольку в стране «медицинские карты пациентов крайне конфиденциальны».