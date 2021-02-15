Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

CentralAsia (CA) - Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри ожидают второго ребенка, сообщил их официальный представитель.



«Мы можем подтвердить, что Арчи скоро станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады тому, что вскоре у них появится второй ребенок», - передает сообщение ВВС.



Первому сыну Меган и Гарри, Арчи, в мае исполнится два года.



Осенью Меган рассказала, как пережила выкидыш, что стало для нее огромной потерей.



В январе прошлого года Меган и Гарри решили отойти от исполнения официальных обязанностей членов британской королевской семьи, они переехали в Калифорнию. Одной из причин их решения уехать из Великобритании было желание избежать пристального внимания желтой прессы.