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  15 февраля 2021
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Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

CentralAsia (CA) -  Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри ожидают второго ребенка, сообщил их официальный представитель.

«Мы можем подтвердить, что Арчи скоро станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады тому, что вскоре у них появится второй ребенок», - передает сообщение ВВС.

Первому сыну Меган и Гарри, Арчи, в мае исполнится два года.

Осенью Меган рассказала, как пережила выкидыш, что стало для нее огромной потерей.

В январе прошлого года Меган и Гарри решили отойти от исполнения официальных обязанностей членов британской королевской семьи, они переехали в Калифорнию. Одной из причин их решения уехать из Великобритании было желание избежать пристального внимания желтой прессы.

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