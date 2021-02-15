Министры Казахстана и Узбекистана встретились на пограничном пункте «Гишт-Куприк»

CentralAsia (UZ) - Встречу на пограничном пункте «Гишт-Куприк» для обсуждения строительства международного торгового центра провели заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, 13 февраля сообщает пресс-служба министерства инвестиций Узбекистана.

В ходе встречи сторонами была подчеркнута взаимная готовность к дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества двух стран. Были обсуждены вопросы реализации «Дорожной карты» по расширению и углублению сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан, согласованной в ноябре прошлого года в г.Ташкенте.

Стороны определили механизмы по активизации взаимодействия профильных министерств, ведомств и предпринимателей двух стран для продвижения утвержденных мероприятий и проектов.

Также были обсуждены совместные меры по наращиванию объемов взаимной торговли, в частности, конкретные мероприятия по развитию приграничного взаимодействия и ход проработки проекта создания Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия» (МЦТЭС).

По итогам переговоров стороны пришли к договоренности об ускорении реализации данного проекта, а также наметили дальнейшие совместные действия по решению актуальных вопросов двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.