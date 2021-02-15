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  15 февраля 2021
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В Гвинее объявили о начале эпидемии Эболы

CentralAsia (CA) -  На юго-востоке Гвинеи зафиксирована вспышка Эболы. В ходе кризисного совещания под председательством министра здравоохранения принято решение о введении ряда мер по борьбе с распространением лихорадки. Они включают выявление заболевших и изоляцию всех людей, с ними контактировавших. Об этом сообщает телеканал Euronews.

«У нас насчитывается семь случаев заражения вирусом Эбола. Это четверо мужчин и три женщины. Три человека скончались. Трое изолированы. Один пациент находится в Канакри. Двое - в Нзерекоре», - рассказал Сакоба Кейта, глава Агентства санитарной безопасности страны.

Представители санитарных властей Гвинеи сообщили, что первый случай геморрагической лихорадки Эбола был зафиксирован в городе Гуеке у медсестры, которая скончалась 28 января. Женщину похоронили первого февраля.

По словам Кейты, спустя несколько дней после церемонии прощания, несколько человек начали испытывать симптомы заболевания: диарею, рвоту, кровотечение и жар. Первые тесты проведенные на наличие вируса, были подтверждены 12 февраля.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что в экстренном порядке задействует имеющиеся ресурсы для оказания помощи Гвинее. В 2014-2016 годах Гвинея стала одним из эпицентров вспышки вируса Эбола в Западной Африке. Тогда в этой части континента умерли более 11 тыс. человек. Заболели свыше 28 тысяч.

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