В Индии по обвинению в сексуальной эксплуатации задержана жительница Душанбе

CentralAsia (TJ) - В Душанбе задержана 36-летняя жительница сельского джамоата Лучоб, которая причастна к сексуальной эксплуатации женщин. В МВД не уточнили имя и место работы задержанной.

По сообщению пресс-центра МВД, задержанная во время проживания в махалле Зарафшон города Душанбе, вошла в доверие к 33-летней жительнице сельского джамоата Сомон города Гиссар и вместе с женщиной по имени «Сара» пригласила ее в город Дели Индии.

Эта женщина, воспользовавшись тем, что потерпевшая не знала языка и не имела никаких контактов, принудила ее к проституции с февраля 2019 года по декабрь 2020 года. Все сексуальные контакты происходили по месту жительства Сары.

Аналогичным образом задержанная в декабре 2018 года обманула 29-летнюю жительницу сельского джамоата Чуянгарон города Вахдат, пообещав ей работу в Дели, и вывезла ее в этот индийский город и сексуально эксплуатировала с декабря 2018 года по декабрь 2020 года опять же по месту жительства «Сары».

За счет этого задержанная получила в общей сложности 13 тысяч долларов США и потратила, по информации МВД, «на собственные нужды».

В отношении задержанной гражданки возбуждено уголовное дело по статье 130 дополнение 1 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, ведется расследование.

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