[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ВВП Туркменистана в 2020 году вырос на 5,9%

CentralAsia (TM) -  Рост ВВП Туркменистана по итогам 2020 года составил 5,9%, заявил президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на состоявшемся в пятницу расширенном заседании кабмина республики, сообщает туркменское информационное агентство Ориент.

"Сохранились темпы роста национальной экономики. В прошлом году рост ВВП составил 5,9%, в том числе в промышленности - 3,3%, торговле - 15,1%, транспортно-коммуникационном секторе - 4,7%", - цитирует агентство Бердымухамедова.

По словам президента Туркменистана, в стране было создано около 12 тыс. новых рабочих мест. В строительную отрасль инвестировано более $38 млрд. Введено в эксплуатацию 45 крупных производственных и социальных объектов общей стоимостью $8 млрд.

В ходе заседания также был утвержден ряд новых госпрограмм и стратегий развития Туркменистана на 2021-2025 годы. Кроме того, утверждено положение о лицензировании деятельности по ввозу, производству и реализации химической продукции.

print
  • В Италии каждый пятый инфицированный коронавирусом заразился его британской разновидностью
  • Фото — В России прошли акции «Цепь солидарности и любви» в поддержку женщин-политзаключенных
  • Число жертв коронавируса в России превысило 80 тысяч


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com