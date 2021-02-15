В США у Белого дома задержали женщину с оружием и письмом к Байдену

CentralAsia (CA) - В субботу Секретная служба США у Белого дома задержала 66-летнюю женщину, которая пыталась передать письмо президенту Джо Байдену, сообщает Fox News.



По данным полиции, у женщины был заряженный пистолет в машине, припаркованной возле Белого дома. Женщину также сопровождал мужчина с оружием.



Вдвоем они подошли к контрольно-пропускному пункту. Женщина утверждала, что хочет передать письменное послание американскому лидеру.



В феврале в США предъявили обвинение мужчине, угрожавшему убить Байдена. 27-летний житель города Гастония в Северной Каролине Дэвид Кайл Ривз был задержан в начале месяца. Он несколько раз звонил в Белый дом и высказывал угрозы.

