Монголия планирует начать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе

CentralAsia (MNG) - Как сообщил министр здравоохранения Монголии, около 143 300 семей были протестированы на COVID-19 в период с 11 по 14 февраля в рамках программы «One door-one test» в Улан-Баторе в общей сложности около 410 000 домашних хозяйств, поскольку в столице введено чрезвычайное положение и связанный с этим строгий карантин с 6:00 11 февраля до 6:00 23 февраля.

Теперь в течение ближайших девяти дней будет проходить тестирование по одному человеку из каждого из оставшихся домохозяйств в городе Улан-Батор.

На сегодняшнем брифинге для прессы министр здравоохранения С.Энхболд сообщил, что вакцинация против COVID-19 в Монголии планируется начать 23 февраля, во втроник, после снятия строгих мер.

На прошлой неделе премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ подтвердил, что Монголия заключает соглашения на закупку вакцин от AstraZeneca и Pfizer-BioNTech, одобренные Всемирной организацией здравоохранения, а также ожидает одобрения вакцин Sputnik V и Sinopharm. «На первом этапе Монголия получит 300 000 доз вакцин», - добавил премьер.

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