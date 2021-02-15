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  15 февраля 2021
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Казахстанские врачи передали узбекским коллегам тяжелобольного мигранта

CentralAsia (UZ) -  По информации Генконсульства Узбекистана в Алматы, накануне, 14 февраля, на казахско-узбекскую границу в сопровождении медицинской бригады доставлен гражданин РУз 1981 года рождения.

На контрольно-пропускном пункте «Жибек жолы» - «Гишт-Куприк» мужчина был передан узбекским врачам, доставившими больного на машине скорой помощи в Наманганскую область, где он помещен в профильную больницу, сообщает ИА «Дунё».

По данным Генконсульства, мужчина, занимавшийся временной трудовой деятельностью и тяжело заболевший, был по просьбе узбекской стороны в начале февраля помещен в Центр фтизиопульмонологии г.Алматы, где ему была оказана экстренная медицинская помощь и проведены лечебно-диагностические мероприятия.

Медики определили состояние А.Ю. стабильно тяжелым и вместе с тем транспортабельным. Потерявшему документы больному мигранту Генконсульством был срочно оформлен сертификат на возвращение на родину без взимания консульских и иных сборов и 12 февраля организована его транспортировка в Узбекистан на реанимобиле.

С начала года Генконсульством Узбекистана в Алматы оказано содействие в возвращении на родину более 30 согражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

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