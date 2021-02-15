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  15 февраля 2021
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Пройдет первая встреча лидеров G7 с участием Байдена

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден на своей первой встрече лидеров «Большой семерки» в пятницу планирует обсудить коронавирус, климат, и экономику, сообщил Белый дом.

Последний раз лидеры стран G7 встречались в апреле 2020 года.

«Вирутальная встреча даст возможность президенту Байдену обсудить планы борьбы с коронавирусом и восстановления мировой экономики», - говорится в заявлении Белого дома. Среди тем названы также "экономические вызовы, подобные тем, которые представляет Китай».

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