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  15 февраля 2021
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В Мьянме полностью отключили интернет

CentralAsia (CA) -  В Мьянме, где не прекращаются протесты против военного переворота, почти полностью пропал интернет. На улицы нескольких городов страны выведена бронетехника, по некоторым признакам, армия готовится жестко подавить выступления оппозиции, передает ВВС.

Военные захватили власть 1 февраля, с тех пор протестующие почти каждый день требуют восстановить в стране демократическое правление и освободить президента страны Вин Мьина, лидера партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи и сотни других задержанных политиков.

Представитель ООН обвинил хунту в объявлении войны против собственных граждан, посольства западных стран в Мьянме призвали военных воздержаться от насилия.

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