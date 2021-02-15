В Казахстане зарегистрировали произведенную в стране вакцину «Спутник V»

CentralAsia (KZ) - Карагандинский фармацевтический комплекс завершил процесс регистрации вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на территории Казахстана, сообщает zakon.kz.



Как сообщила пресс-служба предприятия, 13 февраля было получено заключение Экспертной организации Министерства здравоохранения РК о безопасности, качестве и эффективности вакцины по итогам рассмотрения материалов регистрационного досье. На основании заключения направлена заявка на получение регистрационного удостоверения в Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.



Казахстан стал 27-й страной, одобрившей применение российской вакцины «Спутник V». На сегодняшний день вакцина зарегистрирована в таких странах, как Россия, Беларусь, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркменистан, Венгрия, ОАЭ, Иран, Республике Гвинея, Тунис, Армения, Мексика, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливан, Мьянма, Пакистан, Монголия и Бахрейн.



Решение о производстве вакцины в Казахстане было принято после посещения и исследования казахстанских фармацевтических предприятий комиссией Минздрава РК и Российским Фондом прямых инвестиций.



Площадка КФК оказалась наиболее подготовленной к производству готовой формы вакцины из российской субстанции. Технический аудит, проведенный специалистами РФПИ, подтвердил соответствие производственной площадки всем требованиям для выпуска готовой формы вакцины от коронавируса. По предварительным расчетам, в конце февраля текущего года планируется поставка около 90 тысяч доз вакцины «Спутник V» производства КФК во все регионы страны, отметили в пресс-службе КФК.



12 февраля разработчик «Спутник V» в своем Twitter сообщил о том, что Казахстан зарегистрировал вакцину. Однако в Минздраве РК сначала не подтвердили эту информацию, сообщив, что еще идет процесс регистрации. В ведомстве пояснили, что речь идет о «Спутник V», произведенной Карагандинским фармацевтическим комплексом.



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