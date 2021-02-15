Дети Монголии завоевали золотые медали на международном танцевальном конкурсе

CentralAsia (MNG) - International United Cloud Dance Competition Secretariat совместно с ООН и по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), танцевальные ассоциации и комитеты по организации турниров организовали виртуальный международный конкурс United Cloud Dance (IUCDC) для продвижения танцевального искусства.

Конкурс, в котором приняли участие более 1000 танцоров из 16 стран, длился более двух месяцев онлайн, и 12 февраля были объявлены победители конкурса.





Свою страну на этом престижном конкурсе, который проводился в шести категориях, представили танцоры из столицы Монголии, аймаков Дархан-Уул, Дорноговь и Завхан.

На международном конкурсе United Cloud Dance монгольские дети завоевали 4 золотые, 4 серебряные, 2 бронзовые медали и спецпремии в трех номинациях.

В состав жюри международного танцевального конкурса "IUCDC" вошел руководитель «Фонда развития монгольского балета» и заслуженный артист Монголии Д.Алтанхуяг.







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