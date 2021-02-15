Британец подарил жене на 14 февраля именной Bugatti Chiron. Фото

CentralAsia (CA) - В лондонском салоне автопроизводителя Bugatti мужчина заказал для своей жены кастомный Bugatti Chiron Sport, пишет портал Car Scoops.



Для подарка на 14 февраля британец отправился к дилеру роскошных автомобилей HR Owen и вместе с дизайнерами подобрал два оттенка, чтобы они сочетались максимально хорошо. Получилась смесь шелково-розового и матово-белого. Еще никогда прежде ни один Bugatti не был окрашен в такие цвета, отмечает портал.



Глава HR Owen Bugatti Кен Чоо сказал, что получилась уникальная модель Bugatti, которую никто никогда не повторит, и компания горда тем, что сыграла важную роль в создании такого автомобиля.



Машин названа Alice — в честь обладательницы Элис.



В салоне тоже все было сделано на заказ, а розовую надпись Alice нанесли на дверные пороги и на подголовники.



Производили не называют цену уникальных проектов, но Chiron Sport Alice обошёлся заказчику по меньшей мере в три миллиона евро.

