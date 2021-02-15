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  15 февраля 2021
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Британец подарил жене на 14 февраля именной Bugatti Chiron. Фото

CentralAsia (CA) -  В лондонском салоне автопроизводителя Bugatti мужчина заказал для своей жены кастомный Bugatti Chiron Sport, пишет портал Car Scoops.

Для подарка на 14 февраля британец отправился к дилеру роскошных автомобилей HR Owen и вместе с дизайнерами подобрал два оттенка, чтобы они сочетались максимально хорошо. Получилась смесь шелково-розового и матово-белого. Еще никогда прежде ни один Bugatti не был окрашен в такие цвета, отмечает портал.

Глава HR Owen Bugatti Кен Чоо сказал, что получилась уникальная модель Bugatti, которую никто никогда не повторит, и компания горда тем, что сыграла важную роль в создании такого автомобиля.

Машин названа Alice — в честь обладательницы Элис.

В салоне тоже все было сделано на заказ, а розовую надпись Alice нанесли на дверные пороги и на подголовники.

Производили не называют цену уникальных проектов, но Chiron Sport Alice обошёлся заказчику по меньшей мере в три миллиона евро.


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